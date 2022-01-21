ВСУ получают беспрецедентные объемы международной помощи – Минобороны

Вооруженные Силы Украины получают беспрецедентные объемы международной помощи для укрепления обороноспособности страны. Минобороны работает над увеличением этой поддержки, сказано в Facebook ведомства.

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"Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны. Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине", – сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что будут сообщать о помощи после согласования с партнерами и в объеме, который не повредит национальным интересам страны.

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Яна Катасонова

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