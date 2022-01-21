UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ получают беспрецедентные объемы международной помощи – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 09:44
ВСУ получают беспрецедентные объемы международной помощи – Минобороны - Фото
Иллюстративное фото - flickr.com

Вооруженные Силы Украины получают беспрецедентные объемы международной помощи для укрепления обороноспособности страны. Минобороны работает над увеличением этой поддержки, сказано в Facebook ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны. Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине", – сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что будут сообщать о помощи после согласования с партнерами и в объеме, который не повредит национальным интересам страны.

Скриншот Facebook

Читайте также: Великобритания может дать Украине еще больше оружия – министр обороны

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ минобороны помощь партнеры союзники обороноспособность
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 