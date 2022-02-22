США отменили встречу с РФ на уровне глав МИД. Они должны были готовить саммит Байден-Путин

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом Блинкен сказал на брифинге.

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"Эта встреча состоялась бы, если бы Россия не вторглась в Украину. Сейчас мы видим начало этого вторжения. Сейчас нет смысла проводить такую встречу", – сказал Блинкен.

По его словам, все союзники и партнеры США с этим согласны.

"Сейчас мы не можем позволить России прикрываться дипломатией и одновременно проводить эскалацию", – сказал госсекретарь.

Встреча Блинкена и Лаврова должна была состояться на этой неделе в Европе. Они должны были подготовить встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Байден согласился на эту встречу, если не будет вторжения.

21 февраля в Кремле заявили, что саммит возможен, решение о нем может быть принято в любой момент.

В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание оккупированных Россией территорий Донбасса "независимыми республиками". Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".

Сегодня Совет федерации разрешил президенту страны-агрессора использовать войска РФ на украинском Донбассе.

Вадим Ребрина

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