Президент США Джо Байден согласился встретиться с лидером России Владимиром Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Об этом сообщили пресс-служба Елисейского дворца и спикер Белого дома Джен Псаки, чье сообщение опубликовано на сайте администрации американского президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Псаки сообщила, что на этой неделе запланирована встреча в Европе главы Госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она состоится, если Россия не начнет военные действия.

"Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжения", – сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что США всегда готовы к дипломатии, однако также готовы и к быстрому суровому ответу, если Россия выберет войну.

По ее словам, сейчас РФ, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

На сайте Елисейского дворца отмечается, что Байдену и Путину провести саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Там сообщают, что Байден и Путин в принципе согласны на такую встречу, а подготовить к ней материалы Блинкен и Лавров. В то же время на сайте Кремля сообщений о готовности президента РФ пока не было.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.