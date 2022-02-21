UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Байден согласился встретиться с Путиным, если не будет вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 06:25
Байден согласился встретиться с Путиным, если не будет вторжения в Украину - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден согласился встретиться с лидером России Владимиром Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Об этом сообщили пресс-служба Елисейского дворца и спикер Белого дома Джен Псаки, чье сообщение опубликовано на сайте администрации американского президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Псаки сообщила, что на этой неделе запланирована встреча в Европе главы Госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она состоится, если Россия не начнет военные действия.

"Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжения", – сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что США всегда готовы к дипломатии, однако также готовы и к быстрому суровому ответу, если Россия выберет войну.

По ее словам, сейчас РФ, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

На сайте Елисейского дворца отмечается, что Байдену и Путину провести саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Там сообщают, что Байден и Путин в принципе согласны на такую встречу, а подготовить к ней материалы Блинкен и Лавров. В то же время на сайте Кремля сообщений о готовности президента РФ пока не было.  

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эмманюэль макрон встреча вторжение саммит джо байден джен псаки войска россии влдаимир путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 