Новости | Байден согласился встретиться с Путиным, если не будет вторжения в Украину
Президент США Джо Байден согласился встретиться с лидером России Владимиром Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Об этом сообщили пресс-служба Елисейского дворца и спикер Белого дома Джен Псаки, чье сообщение опубликовано на сайте администрации американского президента.
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Псаки сообщила, что на этой неделе запланирована встреча в Европе главы Госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она состоится, если Россия не начнет военные действия.
"Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжения", – сказала она.
Спикер Белого дома добавила, что США всегда готовы к дипломатии, однако также готовы и к быстрому суровому ответу, если Россия выберет войну.
По ее словам, сейчас РФ, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.
На сайте Елисейского дворца отмечается, что Байдену и Путину провести саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Там сообщают, что Байден и Путин в принципе согласны на такую встречу, а подготовить к ней материалы Блинкен и Лавров. В то же время на сайте Кремля сообщений о готовности президента РФ пока не было.
- В ночь с 20 на 21 февраля Макрон позвонил Путину, Байдену, премьеру Британии Борису Джонсону, а затем снова Путину. Разговоры прошли на фоне обострения ситуации на Донбассе и накопления войск России у границ Украины.
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