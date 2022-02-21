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Агрессия России. Макрон позвонил Джонсону, Байден собрал закрытое совещание

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 00:07
Агрессия России. Макрон позвонил Джонсону, Байден собрал закрытое совещание - Фото
Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон (Фото - EPA)

Западные лидеры продолжают дипломатические усилия по удержанию ситуации на границе Украины в мирном русле. В Белом Доме президент США Джо Байден провел совещание Совета национальной безопасности, а премьер Великобритании Борис Джонсон созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который перед этим разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщают пресс-службы администраций.

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О ходе и результатах совещания Совета нацбезопасности США пока ничего не известно, в сообщении Белого Дома сказано лишь то, что на нем обговаривались новые факты о российской военной эскалации на границе Украины.

Пресс-служба резиденции британского премьера сообщила, что вечером 20 февраля Джонсон говорил с президентом Франции Макроном о ситуации в Украине. Они информировали друг друга о текущих дипломатических усилиях, в том числе о сегодняшнем телефонном разговоре президента Макрона с президентом Путиным.

Джонсон отметил, что тезисы Путина, которые тот высказал Макрону, можно считать признаком того, что Кремль по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения. Джонсон при этом подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях.

Макрон и Джонсон согласились с необходимостью полного выполнения и Россией, и Украиной обязательств по Минским соглашениям. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы Путин отказался от политики угроз и отвел войска от границы с Украиной.

Сегодня вечером штаб ООС заявил, что около 21 часа российские оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску. Штаб расценил это как прямую провокацию с целью обвинения украинских военных.

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Сергей Бережной
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агрессия России дипломатия
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