Мы видим угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение – Данилов

Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.

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Отвечая на вопрос о том, какая именно угроза стоит перед Украиной – планирует ли Россия широкомасштабное наступление.

"Мы не видим на сегодняшний день полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать, что возможны точечные провокации со стороны Российской Федерации. На это имеем соответствующее реагирование нашими Вооруженными Силами, нашими силами сектора безопасности и обороны", – сказал Данилов.

В качестве примера таких провокаций секретарь СНБО привел вчерашний обстрел Станицы Луганской.

Со вчерашнего дня оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Министр обороны сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ. Также сегодня оккупанты обстреляли гумконвой ООН на пункте пропуска Счастье.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. В Кремле заявили, что ничего не знают об этом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

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Наталия Медведева

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