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В Кремле ничего не знают об "эвакуации" в Ростов жителей оккупированного Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 17:48
В Кремле ничего не знают об
Дмитрий Песков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, согласована ли с Россией объявленная сегодня главарями террористов на Донбассе эвакуация населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина", – сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию об "эвакуации".

Он сказал, что также "не обладает информацией", согласовано ли это с российской стороной. "Я не знаю, что там происходит", – сказал он.

Кроме того, Песков оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия принять беженцев. "Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", – сказал он.

Тем временем пресс-секретарь главы Ростовской области отказалась комментировать заявление главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина об эвакуации жителей в этот регион, сообщает NEWS.ru.

"В Министерство иностранных дел, пожалуйста. Я не уполномочена ничего комментировать на этот счет. Это компетенция МИД РФ, я не могу комментировать то, что что-то там иностранный гражданин говорит", — сказала она.

В МИД РФ информацию пока никак не прокомментировали. Таким образом, на этот момент неизвестно, согласована ли с РФ "эвакуация" жителей ОРДЛО.

Корреспондент Ленты.ру сообщает из ОРДО, что жителей информируют о том, как проходит эвакуация, с помощью рассылки местного МЧС и по громкоговорителям. В ней говорится, на какие КПП в Россию следует ехать владельцам личного автотранспорта.

Корреспондент также рассказал, что в центре Донецка включили сирены тревоги, их звук доносится до окраин города.

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций. 
  • Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь. 

Читайте также: Геращенко об "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса: Готовятся масштабные провокации

Вадим Ребрина
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