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Террористы заявили, что решили вывезти людей с оккупированных территорий Донбасса в Ростов

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 15:50
Террористы заявили, что решили вывезти людей с оккупированных территорий Донбасса в Ростов - Фото
Боевики гибридной армии РФ на параде в Донецке (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления оккупантов о "наступлении" и другие их фейки, а также напомнил, что Украина выступает исключительно за дипломатическое урегулирование.

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Главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР записал "экстренное видеообращение", в котором заявил, что с сегодняшнего дня, 18 февраля, на оккупированных территориях Донецкой области организован массовый выезд людей в РФ. В первую очередь боевики хотят вывезти в Ростов детей, женщин и людей пожилого возраста. Пушилин сказал, что это будет "временный выезд".

Причиной для эвакуации главарь террористов назвал то, что украинские военнослужащие якобы будут идти в наступление на ОРДЛО, и президент Владимир Зеленский якобы в ближайшее время даст ВСУ такой приказ. Откуда у Пушилина такая "информация" – не уточнил.

В украинском МИД опровергают "данные" оккупантов о "наступлении" и ряд других распространенных террористами и росСМИ фейков.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – сообщил Кулеба.

LIGA.net также обратилась за комментарием в Офис президента.

Террористы заявили, что решили вывезти людей с оккупированных территорий Донбасса в Ростов
  • Со вчерашнего дня оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Сегодня министр обороны также сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ.
  • Сегодня оккупанты обстреляли гумконвой ООН на пункте пропуска Счастье.
  • При этом боевики пытаются винить в нарушениях украинских военнослужащих и активно распространяют фейки об "обстрелах" со стороны ВСУ.  
  • LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.

Читайте также: Ряд западных СМИ сделали в ОРДЛО интервью с главарями террористов. Украина отреагировала

Оксана Житнюк
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война Донбасс эвакуация ордло агрессия рф Ростов-на-Дону денис пушилин
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