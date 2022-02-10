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Ряд западных СМИ сделали в ОРДЛО интервью с главарями террористов. Украина отреагировала

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 20:40
Ряд западных СМИ сделали в ОРДЛО интервью с главарями террористов. Украина отреагировала - Фото
Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО обращает внимание, что отдельные западные СМИ в последнее время стали публиковать интервью с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР. При этом некоторые журналисты, чтобы взять интервью, въезжали на временно оккупированные территории Донбасса незаконно. Об этом говорится в отчете центра.

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Международное агентство Reuters опубликовало два интервью с главарями террористов Денисом Пушилиным и Александром Ходаковским. В них террористы называются "лидерами сепаратистов", употребляются выражения вроде "самопровозглашенная донецкая народная республика", транслируются нарративы Кремля, в частности, о якобы планах Украины по военной операции против ОРДЛО.

Интервью были записаны в период с 4 по 7 февраля на территории временно оккупированного Донецка. В команду Reuters входили журналист российского филиала агентства Антон Зверев, фотокорреспондент Александр Ермоченко и оператор Казбек Басаев. Разрешение на въезд в ОРДЛО, по данным СБУ, которые приводит Центр противодействия дезинформации, ни один из них не получал.

Посещать временно оккупированные территории в соответствии с постановлением Кабмина можно только через украинский пункт пересечения линии разграничения.

Арабоязычный телеканал Аль-Джазира опубликовал видеоинтервью с Пушилиным. Материал представлен на арабском языке. Центр сообщает, что основным нарративом его стало оправдание агрессивных действий РФ по наращиванию военного потенциала на смежных с Украиной на территориях.

Также в отчет попала канадская телекомпания CBC, которая показала в эфире интервью с Пушилиным. В СНБО отметили, что съемочная группа въехала на оккупированные территории легально.

ЦПД напоминает о необходимости соблюдения журналистами международно признанных стандартов. Согласно им, отметили в центре, журналисты должны сохранять контроль над сообщениями, озвученными в интервью и быть внимательными к вопросам, которые относятся к диктаторам, военным преступникам, подозреваемым в тяжелых международных преступлениях. Также это означает, что не следует брать интервью у правонарушителей (в том числе террористов) в прямом эфире/вживую.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры Александр Ткаченко обратились к украинским и иностранным журналистам с призывом полагаться на факты в освещении российско-украинского вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба МИД.

Они подчеркнули, что война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом, который начался с оккупации Россией Крыма и Севастополя.

"Таким образом, у российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем оккупирующего государства Российской Федерации", – сказано в заявлении.

  • 8 февраля МИД призвал Reuters использовать правильную терминологию в публикациях о конфликте на Донбассе. 

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Вадим Ребрина
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Донбасс ордло Reuters денис пушилин Аль-Джазира
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