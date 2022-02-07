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СБУ заявила о задержании топографа, которая чертила боевикам карты позиций ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 13:39
Задержание (Фото - СБУ)
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Служба безопасности Украины заявила о задержании участницы агентурной сети террористической организации "ДНР". Будучи топографом по образованию, она передавала оккупантам схематические данные о силах и средствах ВСУ в Донецкой области, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, в 2020 году жительницу Волновахского района Донецкой области завербовал ее знакомый, перешедший на сторону боевиков. Она согласилась выполнять преступные задания из "идейных убеждений" и ради денег, говорят в СБУ.

СБУ заявила о задержании топографа, которая чертила боевикам карты позиций ВСУ – видео

Куратором задержанной был так называемый замначальника отдела "контрразведки" оккупантов, контролируемой спецслужбами РФ. Раньше он работал в украинском силовом ведомстве, а с 2014 года находится в розыске за дезертирство.

Женщине поручили собирать данные о местах дислокации подразделений одной из бригад ВСУ возле села Гранитное. Имея образование топографа горной промышленности, она профессионально отражала позиции украинских военных на картах-схемах местности и передавала их куратору, сообщают в СБУ.

СБУ заявила о задержании топографа, которая чертила боевикам карты позиций ВСУ – видео

Ее задержали на пункте пропуска Новотроицкое, когда она направлялась к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые в целях конспирации отказывалась получать на банковскую карту.

Женщине объявили о подозрении по статье о создании террористической организации, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

  • 28 января в Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, был агентом террористической организации МГБ "ДНР".
  • 2 февраля СБУ сообщила о задержании бывшего стрелка, снайпера и гранатометчика боевиков по кличке "Малек".

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Оксана Житнюк
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