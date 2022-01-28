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Прокуратура: в Киеве задержали "агента" пророссийских боевиков – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 12:57
Прокуратура: в Киеве задержали
Задержание агента пророссийских боевиков в Киеве (фото - Офис генпрокурора)

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, был агентом террористической организации МГБ ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, мужчину завербовали подконтрольные спецслужбам России боевики, когда тот посещал родственников на временно оккупированных территориях.

По заданию кураторов он собирал информацию об украинских военных, сотрудниках Службы безопасности Украины и контрразведывательных действиях против российских спецслужб, пишут в прокуратуре.

Следствие считает, что он передавал данные кураторам во время личных встреч в Донецкой области или через защищенные каналы связи.

В итоге мужчину задержали в Киеве. Ему сообщили о подозрении в пособничестве террористической организации (до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества) и взяли под стражу. Следственные действия продолжаются.

Прокуратура: в Киеве задержали "агента" пророссийских боевиков – фото

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Марк Сировой
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Донбасс киев сбу боевик агент террористы спецслужбы РФ
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