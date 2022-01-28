Прокуратура: в Киеве задержали "агента" пророссийских боевиков – фото

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, был агентом террористической организации МГБ ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, мужчину завербовали подконтрольные спецслужбам России боевики, когда тот посещал родственников на временно оккупированных территориях.

По заданию кураторов он собирал информацию об украинских военных, сотрудниках Службы безопасности Украины и контрразведывательных действиях против российских спецслужб, пишут в прокуратуре.

Следствие считает, что он передавал данные кураторам во время личных встреч в Донецкой области или через защищенные каналы связи.

В итоге мужчину задержали в Киеве. Ему сообщили о подозрении в пособничестве террористической организации (до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества) и взяли под стражу. Следственные действия продолжаются.

27 января СБУ заявила о задержании на Донбассе боевика, который сбежал от пыток российских кураторов.

Читайте также: Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.