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25.01.2022, 18:30

Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку

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Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку
Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку
Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировкуСпецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку

В Житомире и Харькове контрразведчики обезвредили преступную группировку, деятельность которой координировали спецслужбы России – они пытались дестабилизировать обстановку в регионах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах", – сказано в сообщении.

По данным следствия, группировку организовали два местных жителя, один из них – гражданин России. По легенде о якобы трудоустройстве в охранной фирме, подозреваемые подбирали "кандидатов" в состав банды, привлекая местных представителей криминалитета.

Во время задержания правоохранители обнаружили устройства радиочастотного угнетения, черновики с планами подготовки к нападениям, телефоны, компьютеры и электронные носители с доказательствами совершения преступлений.

Открыто уголовное производство, продолжается следствие – спецслужбы устанавливают все обстоятельства правонарушения и его участников.

  • 14 января 2022 года СБУ в комментарии LIGA.net констатировала, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. 
  • Спецслужбы России усиливают давление на Украину, используя псевдоминирование объектов инфраструктуры – это один из элементов гибридной войны. Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также: Спланировал теракты в Одессе. СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб

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Теги: сбу, дестабилизация, преступление, спецслужбы России
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