Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку

В Житомире и Харькове контрразведчики обезвредили преступную группировку, деятельность которой координировали спецслужбы России – они пытались дестабилизировать обстановку в регионах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах", – сказано в сообщении.
По данным следствия, группировку организовали два местных жителя, один из них – гражданин России. По легенде о якобы трудоустройстве в охранной фирме, подозреваемые подбирали "кандидатов" в состав банды, привлекая местных представителей криминалитета.
Во время задержания правоохранители обнаружили устройства радиочастотного угнетения, черновики с планами подготовки к нападениям, телефоны, компьютеры и электронные носители с доказательствами совершения преступлений.
Открыто уголовное производство, продолжается следствие – спецслужбы устанавливают все обстоятельства правонарушения и его участников.
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