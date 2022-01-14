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Количество псевдоминирований возросло, это инструмент гибридной агрессии России – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 17:40
Количество псевдоминирований возросло, это инструмент гибридной агрессии России – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорится в комментарии СБУ LIGA.net.

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Как отмечается, число псевдоминирований важных объектов социальной сферы возросло по всей территории Украины.

Каждое такое сообщение тщательно проверяют сотрудники СБУ, Нацполиции и других уполномоченных органов, информация не подтверждается.

В СБУ подчеркнули, что ложные сообщения о минировании нацелены на создание напряжения и панических настроений в обществе.

Как отмечают в спецслужбе, сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Россия ведет против Украины.

"В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало", – заявили в СБУ и призвали украинцев сохранять спокойствие.

  • 25 декабря 2021 года в Киеве перекрыли движение по мосту Патона, полиция искала бомбу. После проверки правоохранители не нашли никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.
  • 12 января в Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Информация о взывоопасных объектах оказалась ложной.

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Наталия Медведева, Марк Сировой
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сбу заминирование
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