В Киеве перекрыли движение по мосту Патона — ищут бомбу

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Полицейские Киева проверяют информацию о минировании моста Патона. В настоящее время движение по мосту перекрыто. Сотрудники взрывотехнической службы осматривают мост и близлежащие территории, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Около 17.00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном минировании моста Патона. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители тщательно обследуют мост и прилегающие к нему территории. На время проверки движение по мосту Патона перекрыто.

ДОПОЛНЕНО В 19:09. В 18:49 в КГГА сообщили, что движение по мосту открыто. Полиция не нашла никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.

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Вадим Ребрина

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