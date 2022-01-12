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В Киеве перекрыли четыре станции метро – ищут бомбу

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 15:20
В Киеве перекрыли четыре станции метро – ищут бомбу - Фото
Киевский метрополитен (Фото – пресс-служба Киевского метрополитена)

В Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Об этом сообщает КМДА в Telegram.

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"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Речь идет о станциях: Площадь Льва Толстого, Театральная, Вокзальная, Дворец спорта.

В Киеве перекрыли четыре станции метро – ищут бомбу
  • 25 декабря 2021 года в Киеве перекрыли движение по мосту Патона, полиция искала бомбу. После проверки правоохранители не нашли никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.
Александр Матвиенко
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киев метро минирование
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