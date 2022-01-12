В Киеве перекрыли четыре станции метро – ищут бомбу
12.01.2022, 15:20
Киевский метрополитен (Фото – пресс-служба Киевского метрополитена)
В Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Об этом сообщает КМДА в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.
Речь идет о станциях: Площадь Льва Толстого, Театральная, Вокзальная, Дворец спорта.
- 25 декабря 2021 года в Киеве перекрыли движение по мосту Патона, полиция искала бомбу. После проверки правоохранители не нашли никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)Разместить вакансию
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Последние новости
Комментарии