В Киеве перекрыли четыре станции метро – ищут бомбу

В Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Об этом сообщает КМДА в Telegram.

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"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Речь идет о станциях: Площадь Льва Толстого, Театральная, Вокзальная, Дворец спорта.

25 декабря 2021 года в Киеве перекрыли движение по мосту Патона, полиция искала бомбу. После проверки правоохранители не нашли никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.

Александр Матвиенко

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