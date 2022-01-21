За массовыми псевдоминированиями в Украине стоят спецслужбы России – СБУ

Спецслужбы России усиливают давление на Украину, используя псевдоминирование объектов инфраструктуры – это один из элементов гибридной войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, с начала 2021 года установлено 313 человек, которые осуществили псевдоминирование.

"По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают (спецслужбы РФ, – ред.) граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия", – подчеркнули в СБУ.

Сегодня в Кривом роге задержали студента местного колледжа, который для того, чтобы добиться перехода на дистанционное обучение, решил "заминировать" заведение. Он заказал минирование у администратора одного из закрытых Telegram-чатов, который, по данным СБУ, управляется спецслужбами РФ. На предложение студента отблагодарить финансово администратор ответил отказом, попросив лишь прислать видео "разминирования".

В СБУ говорят, что злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Но в спецслужбе установили, что большинство сообщений отправлено пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Там отметили ,что отслеживание каналов информации происходит вместе с иностранными партнерами.

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Яна Катасонова

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