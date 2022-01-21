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СБУ: Задержан студент, который "заминировал" колледж с помощью спецслужб России – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 13:27
Задержание псевдоминера (Фото 5 - пресс-служба СБУ)
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СБУ задержала студента, который, по данным следствия, "с помощью спецслужб России" сделал фейковое "минирование" Горного колледжа Криворожского университета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, псевдоминером был студент этого же колледжа.

Он заказал минирование у администратора одного из закрытых Telegram-чатов, который управляется спецслужбами России, говорят в СБУ. В спецслужбе утверждают, что сейчас такие чаты использует РФ, чтобы посеять панику в Украине.

20 января на почту горячей линии СБУ пришло письмо от анонимного автора, который представился "российским террористом" и требовал 250 000 грн выкупа, чтобы теракт в колледже не произошел.

Правоохранители не нашли взрывчатки в учебном учреждении, оперативно разыскали и задержали псевдоминера, говорят в СБУ. Он объяснил поступок желанием, чтобы колледж перешел на дистанционную форму обучения.

Открыто уголовное дело о заведомо неправдивом сообщении об угрозе безопасности граждан. По этой статье грозит от двух до шести лет тюрьмы. СБУ также изъяла компьютерную технику и телефон, на котором есть переписка с администратором чата.

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СБУ: Задержан студент, который "заминировал" колледж с помощью спецслужб России – видео

СБУ: Задержан студент, который "заминировал" колледж с помощью спецслужб России – видео

СБУ: Задержан студент, который "заминировал" колледж с помощью спецслужб России – видео

СБУ: Задержан студент, который "заминировал" колледж с помощью спецслужб России – видео

СБУ: Задержан студент, который "заминировал" колледж с помощью спецслужб России – видео

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах отдельно подчеркнул, что сейчас большинство "минирований" идут от школьников и студентов, которые заказывают их в управляемых ФСБ РФ Telegram-чатах.

Российские спецслужбы делают это сознательно для дестабилизации ситуации в Украине, добавил собеседник.

Марк Сировой
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сбу фсб кривой рог минирование колледж спецслужбы РФ
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