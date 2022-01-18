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В Киеве "заминировали" десятки школ. Полиция и спецслужбы проверяют

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 15:23
В Киеве
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 18 января, поступило анонимное сообщение о минировании 39 школ в Киеве, правоохранители начали проверку. Об этом LIGA.net сообщила специалист отдела коммуникации полиции Киева Оксана Лищук.

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По словам спикера полиции, неизвестный прислал в СБУ информацию с адресами учебных заведений в столице, которые якобы заминированы.

Уточняется, что полиция и специалисты других служб начали проверку по указанным адресам, дети и сотрудники школ эвакуированы.

По состоянию на 14:30 ни в одной из школ взрывоопасные предметы не были обнаружены.

В полиции подчеркнули, что подробности сообщат после окончания операции и проверки всех школ, указанных в анонимном сообщении.

По словам спикера столичной полиции, правоохранители не комментируют информацию о возможном переводе школьников Киева на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании – такое решение принимает городской отдел образования.

  • 14 января 2022 года Служба безопасности Украины сообщила LIGA.net, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.
  • Сегодня школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании". 
  • Также сегодня в Окружном административном суде Киева правоохранители ищут взрывчатку после сообщения о минировании здания. 

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Яна Катасонова
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