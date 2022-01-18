В Киеве "заминировали" десятки школ. Полиция и спецслужбы проверяют

Сегодня, 18 января, поступило анонимное сообщение о минировании 39 школ в Киеве, правоохранители начали проверку. Об этом LIGA.net сообщила специалист отдела коммуникации полиции Киева Оксана Лищук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам спикера полиции, неизвестный прислал в СБУ информацию с адресами учебных заведений в столице, которые якобы заминированы.

Уточняется, что полиция и специалисты других служб начали проверку по указанным адресам, дети и сотрудники школ эвакуированы.

По состоянию на 14:30 ни в одной из школ взрывоопасные предметы не были обнаружены.

В полиции подчеркнули, что подробности сообщат после окончания операции и проверки всех школ, указанных в анонимном сообщении.

По словам спикера столичной полиции, правоохранители не комментируют информацию о возможном переводе школьников Киева на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании – такое решение принимает городской отдел образования.

14 января 2022 года Служба безопасности Украины сообщила LIGA.net, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

Сегодня школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании".

Также сегодня в Окружном административном суде Киева правоохранители ищут взрывчатку после сообщения о минировании здания.

Читайте также: Как хакеры смогли взломать 70 правительственных сайтов и кто за этим может стоять

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.