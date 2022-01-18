UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Постоянные минирования". В Черкассах и Николаеве школьников отправляют учиться из дома

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 10:49
По всей Украине полиция искала "взрывчатку" в школах (Фото – npu.gov.ua)

Школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании". Об этом сообщает Черкасский и Николаевский городские советы в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Принято решение – с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", – сообщили в Николаевском горсовете.

Черкасский горсовет также рекомендовал всем городским школам проводить обучение дистанционно.

Чиновники отмечают, что постоянные анонимные сообщения о "минировании ставят под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса".

14 января 2022 года Служба безопасности Украины сообщила LIGA.net, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. 

"Постоянные минирования". В Черкассах и Николаеве школьников отправляют учиться из дома

"Постоянные минирования". В Черкассах и Николаеве школьников отправляют учиться из дома
  • 25 декабря 2021 года в Киеве перекрыли движение по мосту Патона, полиция искала бомбу. После проверки правоохранители не нашли никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.
  • 12 января в Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Информация о взрывоопасных объектах оказалась ложной.

Читайте также: Как хакеры смогли взломать 70 правительственных сайтов и кто за этим может стоять

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
образование Нацполиция школы минирование
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 