"Постоянные минирования". В Черкассах и Николаеве школьников отправляют учиться из дома

Школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании". Об этом сообщает Черкасский и Николаевский городские советы в Facebook.

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"Принято решение – с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", – сообщили в Николаевском горсовете.

Черкасский горсовет также рекомендовал всем городским школам проводить обучение дистанционно.

Чиновники отмечают, что постоянные анонимные сообщения о "минировании ставят под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса".

14 января 2022 года Служба безопасности Украины сообщила LIGA.net, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

25 декабря 2021 года в Киеве перекрыли движение по мосту Патона, полиция искала бомбу. После проверки правоохранители не нашли никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.

12 января в Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Информация о взрывоопасных объектах оказалась ложной.

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Александр Матвиенко

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