В ОАСК ищут взрывчатку. Работников и посетителей суда эвакуируют
18.01.2022, 11:04
Окружной административный суд города Киева (Фото – ОАСК/Facebook)
В Окружном административном суде Киева правоохранители ищут взрывчатку после сообщения о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в Facebook.
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"В связи с поступлением сообщения о минировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", – говорится в сообщении.
В ОАСК добавили, что о возобновлении работы суда сообщат дополнительно.
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