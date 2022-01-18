В ОАСК ищут взрывчатку. Работников и посетителей суда эвакуируют

В Окружном административном суде Киева правоохранители ищут взрывчатку после сообщения о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в Facebook.

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"В связи с поступлением сообщения о минировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", – говорится в сообщении.

В ОАСК добавили, что о возобновлении работы суда сообщат дополнительно.

12 января в Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Информация о взрывоопасных объектах оказалась ложной.

14 января 2022 года Служба безопасности Украины сообщила LIGA.net, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

Школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании".

Александр Матвиенко

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