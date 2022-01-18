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В ОАСК ищут взрывчатку. Работников и посетителей суда эвакуируют

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 11:04
В ОАСК ищут взрывчатку. Работников и посетителей суда эвакуируют - Фото
Окружной административный суд города Киева (Фото – ОАСК/Facebook)

В Окружном административном суде Киева правоохранители ищут взрывчатку после сообщения о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в Facebook.

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"В связи с поступлением сообщения о минировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", – говорится в сообщении.

В ОАСК добавили, что о возобновлении работы суда сообщат дополнительно.

В ОАСК ищут взрывчатку. Работников и посетителей суда эвакуируют
  • 12 января в Киеве после анонимного звонка в полицию о минировании перекрыли четыре станции метро. Информация о взрывоопасных объектах оказалась ложной.
  • 14 января 2022 года Служба безопасности Украины сообщила LIGA.net, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.
  • Школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании". 
Александр Матвиенко
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ОАСК суд минирование
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