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300 человек за 2021-й. В СБУ рассказали, как выявляют анонимных "минеров" и что их ждет

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 18:45
300 человек за 2021-й. В СБУ рассказали, как выявляют анонимных
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В 2021 году Служба безопасности Украины установила личности около 300 человек, которые по телефону или электронной почте передавали ложные сообщения о минировании. Об этом сообщила LIGA.net пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, в 2021 году зафиксировано более 1100 ложных анонимных сообщений террористического характера. Чаще всего "минировали" объекты в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты.

С начала 2022-го зафиксировано 184 ложных сообщения о подготовке теракта.

Как сообщили в СБУ, в каждом случае проводится эвакуация людей и осуществляется проверка объекта возможного минирования силами полиции.

В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

В спецслужбе информируют, что алгоритм поиска лжеминера зависит от каждого конкретного случая и включает в себя оперативные и технические мероприятия.

Злоумышленники посылают сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.

В СБУ установили, что большинство сообщений о минировании отправлены из сопредельных постсоветских стран и с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным правоохранителей, в 2021 году установлено около 300 человек, совершивших минирование с помощью телефона и электронной почты.

СБУ напоминает, что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности – это уголовное преступление, которое карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок – от 4 до 8 лет.

Кроме того действия анонимных "минеров" подпадают под статью о теракте – это лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, и от 7 до 12 лет с конфискацией – за рецидив.

  • 18 января школы в Черкассах и Николаеве решили перевести на дистанционное обучение из-за постоянных сообщений о "минировании". 
  • В тот же день правоохранители искали взрывчатку в ОАСК, а также поступило анонимное сообщение о минировании 39 школ в Киеве. 

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Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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сбу минирование
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