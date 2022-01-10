UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спланировал теракты в Одессе. СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 17:19
Спланировал теракты в Одессе. СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб - Фото
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили о разоблачении агента российской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В спецслужбе заявили, что задержали подозреваемого "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб.

Как считает следствие, деятельность задержанного курировали представители российской военной разведки, действующие с территории Приднестровья.

Правоохранители сообщают, что главной задачей подозреваемого было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и террористических актов.

По материалам следствия, он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, а также облил памятник погибшим в войне с Россией украинцам.

Как заявили в СБУ, агент России планировал атаки на офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военную технику в Одесской области.

Сотрудники СБУ заявляют, что задержали "организатора во время его встречи с исполнителем".

По данным правоохранителей, задержанный "ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ".

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о теракте, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

  • 21 декабря 2021-го сообщалось, что в Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Осужденная состояла в агентурной сети ФСБ РФ и имела отношение к подготовке терактов в Украине.

Читайте также: Приговор 12 лет тюрьмы. Экс-милиционер стала главарем боевиков, руководила огнем из Градов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу агент теракт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 