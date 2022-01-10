Спланировал теракты в Одессе. СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили о разоблачении агента российской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе заявили, что задержали подозреваемого "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб.

Как считает следствие, деятельность задержанного курировали представители российской военной разведки, действующие с территории Приднестровья.

Правоохранители сообщают, что главной задачей подозреваемого было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и террористических актов.

По материалам следствия, он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, а также облил памятник погибшим в войне с Россией украинцам.

Как заявили в СБУ, агент России планировал атаки на офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военную технику в Одесской области.

Сотрудники СБУ заявляют, что задержали "организатора во время его встречи с исполнителем".

По данным правоохранителей, задержанный "ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ".

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о теракте, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

21 декабря 2021-го сообщалось, что в Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Осужденная состояла в агентурной сети ФСБ РФ и имела отношение к подготовке терактов в Украине.

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Наталия Медведева

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