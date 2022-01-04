Приговор 12 лет тюрьмы. Экс-милиционер стала главарем боевиков, руководила огнем из Градов

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 12 годам лишения свободы участницу террористической организации ДНР, которая, по материалам контрразведки Службы безопасности Украины, командовала на Донбасса артиллерийским дивизионом боевиков гибридной армии России. До 2014 года осужденная работала в органах МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, уроженка Донецка с позывным "Корса" в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию под названием "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут". Это НЗФ было создано на основе так называемой группы Безлера.

Как отмечают в СБУ, с тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности.

По данным контрразведки, осужденная прошла специальное обучение военному делу в России.

В спецслужбе выяснили, что "Корса" была одним из главарей террористов, занимала у них должность "командира артиллерийского дивизиона" и получила у боевиков звание "полковник войск ДНР".

Она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

Суд признал "Корсу" виновной в участии в террористической организации и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Сейчас осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена ​​в розыск.

19 ноября СБУ заявила, что взяла одного из главарей боевиков, который захватывал Луганский аэропорт.

6 декабря контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды "Сомали".

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Наталия Медведева

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