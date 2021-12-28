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Журналисты Донбасс.Реалии установили места военных баз и полигонов России в ОРДЛО: карта

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 18:08
Журналисты Донбасс.Реалии установили места военных баз и полигонов России в ОРДЛО: карта - Фото
Скриншот Донбасс.Реалии

Журналисты за последние несколько лет собрали информацию о точном расположении крупных баз военной техники и полигонов России на оккупированных территориях Донбасса. Соответствующий материал подготовили в рамках проекта Радио Свобода – Донбасс.Реалии.

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Авторы проекта нанесли российские военные объекты в ОРДЛО на специальную карту, и отметили их соответствующими символами, нажав на которые, можно прочесть об объектах и обстоятельствах, при которых они были обнаружены.

Журналисты Донбасс.Реалии установили места военных баз и полигонов России в ОРДЛО: карта

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Журналисты обнаружили военные базы и полигоны в таких населенных пунктах:

- Терновое: полигон и база хранения техники; в 2020 году там были четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 23 танка (Т-64 – 12 единиц, Т-72 – 11 единиц);

- Бугаевка: большая база техники и полигон; там обнаружили не менее 10 танков (типа Т-64), еще больше самоходных систем (2С1 "Гвоздика", 122 мм), буксируемые гаубицы (Д-30А "Лягушка", 122 мм), зенитные ракетные комплексы (9К35 "Стрела-10");

- Софиевка: большой военный полигон, около 17 км от линии разграничения;

- Покровка: полигон и военная база;

- Мирное: большая база хранения техники, около 28 км от Луганска;

- Миусинск: полигон и военная база, там боевики хранят 152-миллиметровые гаубицы и артсистемы "Гвоздика".

Наталия Медведева
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боевики Донбасс ордло
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