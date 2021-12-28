Россия наращивает передачу бронемашин в ОРДЛО – разведка

Россия значительно увеличила поставку боевых бронированных машин на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"В соединения и части оккупационных войск увеличена поставка боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях", – говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что Россия в декабре 2021 года скрыто продолжила ввозить в армейские корпуса в оккупированном Донецке и Луганске горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.

Для скрытого снабжения оккупанты использовали так называемые "гуманитарные конвои".

Как добавили в Минобороны, Россия продолжает направлять на оккупированный Донбасс кадровых военнослужащих и наемников.

12 декабря 2021 года в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе.

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях российские оккупационные войска проводят инженерные работы: усовершенствуют фортификацию передовых позиций.

Александр Матвиенко

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