СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды "Сомали"
Контрразведка задержала мужчину, который по данным следствия, был членом штурмового подразделения банды "Сомали" из террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По данным спецслужбы, задержанный гражданин Украины является жителем Донецкой области, в декабре 2018 года присоединился к боевикам.
Следствие считает, что он входил в штурмовое подразделение террористической группировки "Сомали", которая воевала против украинских сил в районе Широкой Балки, Доломитного, Пикузы Донецкой области.
По данным СБУ, подозреваемый со временем покинул боевиков, тайно поселился на подконтрольной украинским властям территории и пытался скрыться от правосудия. Его задержали во время спецоперации в Донецкой области.
Во время обысков у него нашли "документы" и средства связи, которые свидетельствуют о причастности к деятельности боевиков, говорят в спецслужбе.
Сейчас мужчина находится под стражей, ему объявлено подозрение в участии в террористической организации. По данным СБУ, он предоставил показания о кадровых военных России, которые находятся на должностях советников и непосредственно руководят боевиками.
- 29 ноября президент Владимир Зеленский уволил руководителя департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака.
- 30 ноября Зеленский назначил Александра Поклада новым главой контрразведки, который до этого был руководителем 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.
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