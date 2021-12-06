СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды "Сомали"

Контрразведка задержала мужчину, который по данным следствия, был членом штурмового подразделения банды "Сомали" из террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, задержанный гражданин Украины является жителем Донецкой области, в декабре 2018 года присоединился к боевикам.

Следствие считает, что он входил в штурмовое подразделение террористической группировки "Сомали", которая воевала против украинских сил в районе Широкой Балки, Доломитного, Пикузы Донецкой области.

По данным СБУ, подозреваемый со временем покинул боевиков, тайно поселился на подконтрольной украинским властям территории и пытался скрыться от правосудия. Его задержали во время спецоперации в Донецкой области.

Во время обысков у него нашли "документы" и средства связи, которые свидетельствуют о причастности к деятельности боевиков, говорят в спецслужбе.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему объявлено подозрение в участии в террористической организации. По данным СБУ, он предоставил показания о кадровых военных России, которые находятся на должностях советников и непосредственно руководят боевиками.

Читайте также: На Донбассе взяли директора шахты. СБУ пишет – "вел двойную жизнь", платил боевикам

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.