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СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды "Сомали"

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 12:30
СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Контрразведка задержала мужчину, который по данным следствия, был членом штурмового подразделения банды "Сомали" из террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, задержанный гражданин Украины является жителем Донецкой области, в декабре 2018 года присоединился к боевикам.

Следствие считает, что он входил в штурмовое подразделение террористической группировки "Сомали", которая воевала против украинских сил в районе Широкой Балки, Доломитного, Пикузы Донецкой области.

По данным СБУ, подозреваемый со временем покинул боевиков, тайно поселился на подконтрольной украинским властям территории и пытался скрыться от правосудия. Его задержали во время спецоперации в Донецкой области.

Во время обысков у него нашли "документы" и средства связи, которые свидетельствуют о причастности к деятельности боевиков, говорят в спецслужбе.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему объявлено подозрение в участии в террористической организации. По данным СБУ, он предоставил показания о кадровых военных России, которые находятся на должностях советников и непосредственно руководят боевиками.

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Марк Сировой
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штурмовой отряд Донецкая область война Донбасс сбу боевик контрразведка
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