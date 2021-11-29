Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерала Руснака

Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Руснака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в указе президента.

Причины увольнения не названы.

Генерал-майор Александр Руснак возглавил департамент контрразведки СБУ 11 сентября 2019 года.

С начала войны на Донбассе генерал Руснак был награжден орденами Даниила Галицкого, "За мужество" III степени и "За мужество" II степени.

Подробнее о Руснаке можно узнать в материале: Зеленский назначил главного контрразведчика: кто он.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью".

Сегодня, 29 ноября, СБУ заявила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Наталия Медведева

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