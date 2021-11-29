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Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерала Руснака

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 21:37
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерала Руснака - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Руснака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в указе президента.

Причины увольнения не названы.

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ генерала Руснака

Генерал-майор Александр Руснак возглавил департамент контрразведки СБУ 11 сентября 2019 года.

С начала войны на Донбассе генерал Руснак был награжден орденами Даниила Галицкого, "За мужество" III степени и "За мужество" II степени.

Подробнее о Руснаке можно узнать в материале: Зеленский назначил главного контрразведчика: кто он.

  • 26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что власть получила информацию, будто в Украине готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен назвал это заявление "сплошной ложью". 
  • Сегодня, 29 ноября, СБУ заявила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. 
Наталия Медведева
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