UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 15:35
Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
дополнено

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада. Указ об этом опубликован на сайте президента. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

29 ноября президент уволил предыдущего руководителя департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака.

По информации источников LIGA.net, до этого назначения Александр Поклад был руководителем 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.

Новость дополняется...

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Служба безопасности Украины Владимир Зеленский контрразведка СБУ указ назначение александр руснак Александр Поклад
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 