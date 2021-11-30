Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ

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Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада. Указ об этом опубликован на сайте президента.

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29 ноября президент уволил предыдущего руководителя департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака.

По информации источников LIGA.net, до этого назначения Александр Поклад был руководителем 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.

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19 ноября 2021 года контрразведка СБУ задержала командира воинской части, который, по данным следствия, собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения.

26 ноября Зеленский указами ввел в состав Конституционного суда Александра Петришина и Оксану Грищук.

30 ноября президент назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

Сергей Бережной

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