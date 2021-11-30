Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ
30.11.2021, 15:35
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада. Указ об этом опубликован на сайте президента.
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29 ноября президент уволил предыдущего руководителя департамента контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака.
По информации источников LIGA.net, до этого назначения Александр Поклад был руководителем 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.
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- 19 ноября 2021 года контрразведка СБУ задержала командира воинской части, который, по данным следствия, собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения.
- 26 ноября Зеленский указами ввел в состав Конституционного суда Александра Петришина и Оксану Грищук.
- 30 ноября президент назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.
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