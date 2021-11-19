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СБУ: Контрразведка взяла начальника воинской части, он собирал секретные данные о ракетах

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 14:09
СБУ: Контрразведка взяла начальника воинской части, он собирал секретные данные о ракетах - Фото
Задержанный контрразведкой военный (фото - СБУ)

Контрразведка задержала командира воинской части западного региона, который, по данным следствия, собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения в Украине. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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СБУ пишет, что во время обысков по месту проживания военного изъяла ноутбук и флешки с материалами гостайны. Среди них была закрытая информация о более 10 базах хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организционно-штатной структуре арсеналов, а также о комплектации подразделений личным составом и техникой.

Судя по фото, командира воинской части задержали на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве.

СБУ: Контрразведка взяла начальника воинской части, он собирал секретные данные о ракетах

СБУ проверяет причастность военного к деятельности спецслужб России. Открыто уголовное дело о разглашении гостайны, решаются вопросы о вручении подозрения и избрании меры пресечения.

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Марк Сировой
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арсенал сбу военный ракеты контрразведка спецслужбы РФ
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