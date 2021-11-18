UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харьковской области взяли чиновника горсовета. СБУ говорит – он был агентом ФСБ РФ: фото

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 13:18
В Харьковской области взяли чиновника горсовета. СБУ говорит – он был агентом ФСБ РФ: фото - Фото
Задержание (Фото - СБУ)

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины заявили о разоблачении агента российских спецслужб, который работал в одном из горсоветов Харьковской области. Он собирал данные для оккупантов о военных объектах в регионе и об украинской спецслужбе, передают пресс-службы ОГП и СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, заведующего сектором гражданской защиты одного из горсоветов Харьковской области завербовал участник террористической организации ДНР – "депутат народного совета".  Чиновник получил от "куратора" задание собирать данные о военных объектах в Харьковской области, личном составе СБУ, подразделениях ВСУ и местных проукраинских активистах. "Заказчиков" особенно интересовали маршруты перемещения военной техники и виды вооружений ВСУ.

В августе 2017-го госслужащий передал оккупантам информацию о сотрудниках СБУ, а в апреле 2016-го он отправил фото чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера.

Правоохранители утверждают, что информатор входил в агентурный аппарат под кураторством ФСБ РФ. Полученную от чиновника информацию якобы использовали для пропагандистских информационных кампаний против Украины.

Харьковскому госслужащему объявили о подозрении по статье о создании террористической организации, его арестовали на 60 суток с альтернативой залога.

В Харьковской области взяли чиновника горсовета. СБУ говорит – он был агентом ФСБ РФ: фото
  • 8 ноября 2021-го контрразведка заявила, что разоблачила в Харькове иностранца и гражданина Украины, которые, по данным ведомства, работали на спецслужбы одной из стран Восточной Азии.

Читайте также: СБУ: Контрразведчики взяли бывшего "депутата" террористических ЛДНР – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу агент Харьков контрразведка спецслужба РФ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 