В Харьковской области взяли чиновника горсовета. СБУ говорит – он был агентом ФСБ РФ: фото

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины заявили о разоблачении агента российских спецслужб, который работал в одном из горсоветов Харьковской области. Он собирал данные для оккупантов о военных объектах в регионе и об украинской спецслужбе, передают пресс-службы ОГП и СБУ.

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По данным следствия, заведующего сектором гражданской защиты одного из горсоветов Харьковской области завербовал участник террористической организации ДНР – "депутат народного совета". Чиновник получил от "куратора" задание собирать данные о военных объектах в Харьковской области, личном составе СБУ, подразделениях ВСУ и местных проукраинских активистах. "Заказчиков" особенно интересовали маршруты перемещения военной техники и виды вооружений ВСУ.

В августе 2017-го госслужащий передал оккупантам информацию о сотрудниках СБУ, а в апреле 2016-го он отправил фото чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера.

Правоохранители утверждают, что информатор входил в агентурный аппарат под кураторством ФСБ РФ. Полученную от чиновника информацию якобы использовали для пропагандистских информационных кампаний против Украины.

Харьковскому госслужащему объявили о подозрении по статье о создании террористической организации, его арестовали на 60 суток с альтернативой залога.

8 ноября 2021-го контрразведка заявила, что разоблачила в Харькове иностранца и гражданина Украины, которые, по данным ведомства, работали на спецслужбы одной из стран Восточной Азии.

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Оксана Житнюк

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