СБУ утверждает, что задержала шпиона с документами "китайско-украинского центра" – видео

Контрразведка разоблачила в Харькове иностранца и гражданина Украины, которые, по данным ведомства, работали на спецслужбы одной из стран Восточной Азии. Они выведывали данные о тайных военных разработках, сообщила пресс-служба СБУ.

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В ведомстве заявили, что задержали подозреваемых на горячем при передаче материалов, "составляющих гостайну".

По данным СБУ, задержанный иностранец длительное время находился в Украине для шпионажа. Он якобы выведывал информацию о военных разработках у специалистов в этой сфере за деньги.

СБУ провела обыски у подозреваемых и изъяла средства связи, технику, флешки и документы "китайско-украинского центра".

Иностранцу сообщили о подозрении в шпионаже, а его сообщнику, гражданину Украины, – в государственной измене.

Также в пресс-службе Харьковской прокуратуры уточнили, что подозреваемый иностранец якобы устанавливал личные контакты с представителями вузов Харькова для зачисления туда иностранных студентов.

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Елизавета Кумбер

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