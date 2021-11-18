На Донбассе взяли директора шахты. СБУ пишет – "вел двойную жизнь", платил боевикам

Служба безопасности Украины утверждает, что разоблачила директора одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" за финансирование боевиков на временно оккупированной части Луганской области. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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"Оперативники установили, что один из нынешних руководителей шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь", – отметили в спецслужбе.

По данным следствия, мужчина вел двойную жизнь: он был украинским госслужащим, а также предпринимателем на территории, подконтрольной пророссийским боевикам. В ОРДЛО злоумышленник наладил канал продажи продуктов питания.

В 2018-2019 годах глава украинской шахты заплатил в "бюджет" террористической организации ЛНР около 100 000 гривень "налогов". Обвиняемому инкриминируют финансирование пророссийских боевиков. Ему грозит срок от трех до пяти лет лишения свободы, а также запрет занимать государственные должности.

20 сентября 2021 года СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

9 ноября того же года в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой пыточной/тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовскиого по кличке "Палыч".

17 ноября 2021-го Госпогранслужба заявила о задержании боевика, который несколько месяцев "служил" в террористической организации ЛНР в 2014 году, но сбежал на подконтрольную Украине территорию.

В этот же день задержан еще один боевик террористической организации ЛНР на Донбассе. Во время допроса он рассказал о кадровых военных РФ в рядах оккупантов.

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Яна Катасонова

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