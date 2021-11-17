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"Уровень комбата и выше". СБУ взяла боевика: он рассказал о военных РФ на Донбассе – видео видео

17.11.2021, 16:00
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)
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Служба безопасности Украины заявила о задержании боевика террористической организации ЛНР на Донбассе. Во время допроса он рассказал о кадровых военных РФ в рядах оккупантов, видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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Контрразведчики и военнослужащие ВСУ задержали на линии разграничения боевика, который "потерял ориентиры" в местности и шел в сторону украинских позиций.

Задержанный – уроженец России. В 2018-м он присоединился к террористической организации, где был на "должностях" стрелка, а затем – помощника гранатометчика. Он "нес службу" на позиции в районе села Логвиново Донецкой области. По данным СБУ, боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военнослужащих. 

Во время допроса он рассказал, что "видел" кадровых военных среди оккупантов, "но это уровень комбата и выше".

Комментируя моральный климат в рядах боевиков, задержанный сказал: "Выпивать – выпиваем… Чтобы скучно не было".

У боевика нашли "военный билет", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО и снаряженный магазин от автомата Калашникова. Ему сообщили о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

  • 20 сентября 2021-го СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.
  • 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой пыточной/тюрьмы Изоляция Дениса Куликовскиого по кличке "Палыч".
  • Сегодня Госпогранслужба заявила о задержании боевика, который несколько месяцев "служил" в террористической организации ЛНР в 2014 году, но сбежал на подконтрольную Украине территорию.

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Оксана Житнюк
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