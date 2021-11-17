Служба безопасности Украины заявила о задержании боевика террористической организации ЛНР на Донбассе. Во время допроса он рассказал о кадровых военных РФ в рядах оккупантов, видео опубликовала пресс-служба СБУ.
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Контрразведчики и военнослужащие ВСУ задержали на линии разграничения боевика, который "потерял ориентиры" в местности и шел в сторону украинских позиций.
Задержанный – уроженец России. В 2018-м он присоединился к террористической организации, где был на "должностях" стрелка, а затем – помощника гранатометчика. Он "нес службу" на позиции в районе села Логвиново Донецкой области. По данным СБУ, боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военнослужащих.
Во время допроса он рассказал, что "видел" кадровых военных среди оккупантов, "но это уровень комбата и выше".
Комментируя моральный климат в рядах боевиков, задержанный сказал: "Выпивать – выпиваем… Чтобы скучно не было".
У боевика нашли "военный билет", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО и снаряженный магазин от автомата Калашникова. Ему сообщили о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.
- 20 сентября 2021-го СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.
- 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой пыточной/тюрьмы Изоляция Дениса Куликовскиого по кличке "Палыч".
- Сегодня Госпогранслужба заявила о задержании боевика, который несколько месяцев "служил" в террористической организации ЛНР в 2014 году, но сбежал на подконтрольную Украине территорию.
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