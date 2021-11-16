Радио Свобода показало видеоподборку, как работают беспилотники Вооруженных Сил Украины на фронте.

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СМИ отмечает, что на видео три БТР оккупантов, ВАЗ и Нива взорвались на собственном минном поле. Также на кадрах есть момент, как военные ВСУ уничтожают два российских БТР. Ресурс не уточняет, когда и где были сделаны видео.

На снятых кадрах видно, что боевики вели обстрелы с шахты имени Засядька, на которой работали и работают в соответствии с новыми соглашениями о режиме тишины гражданские люди. Это противоречит нормам международного права, отмечает ресурс. Также СМИ добавляет, что позиции пророссийских боевиков расположены вопреки минским соглашениям.

В зоне ООС почти полностью подавляется спутниковая навигация и боевики пытаются подавить управление беспилотников, но ВСУ все равно удалось снять эти кадры, отмечает ресурс.

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Елизавета Кумбер

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