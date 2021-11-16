Крылатый трофей. Военные захватили на Донбассе дрон из Санкт-Петербурга – фото
Украинские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы перехватили управление и принудительно посадили на фронте вражеский беспилотник. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил, показав снимок дрона.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Самолетик" российских гибридных войск пересек линию разграничения в Донецкой области, что запрещено договоренностями о режиме тишины.
При помощи антидрон-аппаратуры ВСУ его посадили. Внешних повреждений БПЛА не получил.
Его идентификация показала принадлежность российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу Орлан-10, предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.
Читайте также: Военные США в Украине интересовались опытом ВСУ. Речь шла о "джавелинах"
"Орланы" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Этот комплекс стоит исключительно на вооружении в армии России.
"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", – подчеркнули в штабе ООС.
- 12 ноября 2021 года на Донбассе погибли два десантника 79-й бригады.
- Кураторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта. "Орланы" они используют для разведки позиций ВСУ, по которым затем бьют большим калибром.
- На фронте в середине ноября гремит артиллерия: оккупанты используют калибры 122 и 152 мм.
Читайте также: Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой – FT
Комментарии