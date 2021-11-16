Крылатый трофей. Военные захватили на Донбассе дрон из Санкт-Петербурга – фото

Украинские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы перехватили управление и принудительно посадили на фронте вражеский беспилотник. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил, показав снимок дрона.

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"Самолетик" российских гибридных войск пересек линию разграничения в Донецкой области, что запрещено договоренностями о режиме тишины.

При помощи антидрон-аппаратуры ВСУ его посадили. Внешних повреждений БПЛА не получил.

Его идентификация показала принадлежность российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу Орлан-10, предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

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"Орланы" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Этот комплекс стоит исключительно на вооружении в армии России.

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", – подчеркнули в штабе ООС.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в окопно-позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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