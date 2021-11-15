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На фронте гремит артиллерия. Оккупанты используют калибр 122 и 152 мм

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 08:53
На фронте гремит артиллерия. Оккупанты используют калибр 122 и 152 мм - Фото
Артиллерия оккупантов, 2014 год (скриншот из видеозаписи)

Российские гибридные войска применяли вчера на Донбассе категорически запрещенную минскими соглашениями артиллерию: не только 122, но и 152 мм. Об этом рассказали в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.

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Всего за сутки, 14 ноября, боевики 19 раз нарушали договоренность о режиме прекращения огня, причем почти в половине случаев (сім) – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Калибр 152 мм оккупанты использовали против украинских войск в стороне поселка Орехово-Донецкое, которое находится через Северский Донец напротив расположенного на линии фронта села Крымского.

Орехово-Донецкое на карте района

Самое Крымское они накрывали из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Также крупные минометы боевики применили по позициям вблизи Новоалександровки и Невельского. Окраины последнего попали под обстрел россиян из артиллерии калибра 122 мм: повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданских нет.

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На другом участке фронта, недалеко от Чермалыка в Приазовье, враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс, а у Причепиловки осуществил дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Вчера получил ранение водитель-санитар ВСУ, повреждены два санитарных автомобиля. Боец находится в больнице в тяжелом состоянии.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в окопно-позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

На 07:00 утра, 15 ноября, нарушений со стороны российско-оккупационных войск пока не зафиксировано.

Штаб ООС в конце сводок пишет, что украинские войска либо открывали огонь на подавление, либо воздерживались, но не дает статистику потерь оккупантов. Из-за этого может сложиться впечатление, что потери на фронте — только у Украины, но это не так.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России война Донбасс артиллерия 152 мм
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