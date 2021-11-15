На фронте гремит артиллерия. Оккупанты используют калибр 122 и 152 мм
Российские гибридные войска применяли вчера на Донбассе категорически запрещенную минскими соглашениями артиллерию: не только 122, но и 152 мм. Об этом рассказали в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.
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Всего за сутки, 14 ноября, боевики 19 раз нарушали договоренность о режиме прекращения огня, причем почти в половине случаев (сім) – с применением запрещенного "Минском" вооружения.
Калибр 152 мм оккупанты использовали против украинских войск в стороне поселка Орехово-Донецкое, которое находится через Северский Донец напротив расположенного на линии фронта села Крымского.
Самое Крымское они накрывали из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Также крупные минометы боевики применили по позициям вблизи Новоалександровки и Невельского. Окраины последнего попали под обстрел россиян из артиллерии калибра 122 мм: повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданских нет.
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На другом участке фронта, недалеко от Чермалыка в Приазовье, враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс, а у Причепиловки осуществил дистанционное минирование минами ПОМ-2.
Вчера получил ранение водитель-санитар ВСУ, повреждены два санитарных автомобиля. Боец находится в больнице в тяжелом состоянии.
На 07:00 утра, 15 ноября, нарушений со стороны российско-оккупационных войск пока не зафиксировано.
Штаб ООС в конце сводок пишет, что украинские войска либо открывали огонь на подавление, либо воздерживались, но не дает статистику потерь оккупантов. Из-за этого может сложиться впечатление, что потери на фронте — только у Украины, но это не так.
- 7 ноября 2021 года оккупанты обстреляли из артиллерии два поселка в Луганской области: Светличное (Нижнее-1) и Болотенное.
- 12 ноября на Донбассе погибли два десантника 79-й бригады. В то же время кураторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта, сообщила разведка.
- Командующий ВС Британии заявил вчера, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
- В Москве привычно заявили, что "не планируем", отреагировав на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину.
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