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На Донбассе погибли два десантника 79-й бригады

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 17:51
На Донбассе погибли два десантника 79-й бригады - Фото
Береты десантников (Фото - Командование ДШВ ВСУ)

На Донбассе в результате подрыва на мине оккупантов погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, сегодня, 12 ноября, в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое бойцов ВСУ получили несовместимые с жизнью ранения.

Погибшие – бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады: подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев, передает пресс-служба 79-й ОДШБр.

В штабе ООС сообщают, что с начала суток оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня. В районе Зайцево боевики вели обстрел из гранатометов разных систем, а в районе Попасной гибридная армия РФ открыла огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе погибли два десантника 79-й бригады

На Донбассе погибли два десантника 79-й бригады

На Донбассе погибли два десантника 79-й бригады

  • 26 октября 2021-го боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
  • 7 ноября в результате обстрелов  в районе Новозвановки погиб военнослужащий 24-й ОМБр – главный сержант Виталий Павлысько. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

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Оксана Житнюк
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