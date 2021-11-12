На Донбассе погибли два десантника 79-й бригады

На Донбассе в результате подрыва на мине оккупантов погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным штаба ООС, сегодня, 12 ноября, в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое бойцов ВСУ получили несовместимые с жизнью ранения.

Погибшие – бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады: подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев, передает пресс-служба 79-й ОДШБр.

В штабе ООС сообщают, что с начала суток оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня. В районе Зайцево боевики вели обстрел из гранатометов разных систем, а в районе Попасной гибридная армия РФ открыла огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

26 октября 2021-го боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

7 ноября в результате обстрелов в районе Новозвановки погиб военнослужащий 24-й ОМБр – главный сержант Виталий Павлысько. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Читайте также: На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.