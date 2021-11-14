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На Донбассе боевики обстреляли санитарные авто ВСУ: ранен боец, он в тяжелом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 10:49
На Донбассе боевики обстреляли санитарные авто ВСУ: ранен боец, он в тяжелом состоянии - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня оккупанты на Донбассе открыли огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм в направлении Невельского – ранения получил водитель-санитар. Его госпитализировали, он в тяжелом состоянии, передает в Facebook штаб ООС.

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В результате обстрела из запрещенного оружия также были повреждены два санитарных автомобиля.

Раненому водителю-санитару предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Отмечается, что "состояние его здоровья – тяжелое". 

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность", – заявляют в штабе ООС.

  • 26 октября 2021-го боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.
  • 7 ноября в результате обстрелов  в районе Новозвановки погиб военнослужащий 24-й ОМБр – главный сержант Виталий Павлысько. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Читайте также: На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов

Владислав Сердюк
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война Донбасс
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