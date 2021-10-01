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"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 18:16
Горящий блиндаж боевиков (Скриншот из видео Facebook 10-й Горно-штурмовой бригады)
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Боевики на Донбассе сожгли собственный блиндаж с бронежилетами, оружием, боеприпасами и средствами связи. Об этом сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады.

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Украинские военнослужащие назвали инцидент "неожиданным подарком" к шестой годовщине создания бригады Эдельвейс.

"Они (оккупанты, – ред.) так упорно праздновали день создания 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс, что сожгли свой блиндаж вместе с бронежилетами, оружием и боеприпасами и средствами связи", – сказано в сообщении.

Военнослужащие предположили, что блиндаж сгорел в результате нарушения мер безопасности.

СПРАВКА. 10-я горно-штурмовая бригада входит в состав Сухопутных войск Украины. Она была сформирована 1 октября 2015 года, и фактически является самой молодой бригадой ВСУ. Основное назначение бригады – ведение боевых действий в горно-лесистой местности. За время российской агрессии на Донбассе бойцы 10-й бригады выполняли боевые задачи на позициях вблизи Марьинки, Крымского, Попасной, Новоалександровки и других населенных пунктов.

"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
  • 28 сентября 2021-го боевик гибридной армии РФ на Донбассе сдался в плен украинским военным. Для этого он прошел через минное поле.
  • 30 сентября на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

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Оксана Житнюк
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10 бригада война Донбасс эдельвейс
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