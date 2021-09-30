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Война | На фронте погиб военный ВСУ. Оккупанты с утра били артиллерией

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 12:05
На фронте погиб военный ВСУ. Оккупанты с утра били артиллерией - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 30 сентября, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

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По состоянию на 11:00 утра российские гибридные войска уже трижды за эти сутки нарушили режим прекращения огня, причем вблизи Каменки Волновахского района оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм, который запрещен по минским договоренностям.

Помимо этого, у Новотошковского боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в сторону Попасной совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – лаконично сообщили в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Каменка на карте региона

Военные ответили на огонь противника, заставив его прекратить обстрелы. "Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – добавили в штабе.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко
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