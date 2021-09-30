Сегодня, 30 сентября, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

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По состоянию на 11:00 утра российские гибридные войска уже трижды за эти сутки нарушили режим прекращения огня, причем вблизи Каменки Волновахского района оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм, который запрещен по минским договоренностям.

Помимо этого, у Новотошковского боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в сторону Попасной совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – лаконично сообщили в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Военные ответили на огонь противника, заставив его прекратить обстрелы. "Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – добавили в штабе.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

29 сентября 2021 года Кремль выразил недовольство, что Турция продает Украине оружие: боится, что его применят на Донбассе.

Также вчера боевик "гибридов" прошел минное поле и сдался украинским военным: вот его фото.

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Евгений Пилипенко

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