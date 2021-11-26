Зеленский назначил двух судей Конституционного Суда

26 ноября президент Владимир Зеленский ввел в состав Конституционного суда Украины судей Александра Петришина и Оксану Грищук. Указы об этом опубликованы на сайте президента.

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В опубликованном сообщении о назначении подчеркнуто, что глава государства "выполнил свою конституционную обязанность" и назначил судей в состав Конституционного суда на места, которые "оставались вакантными с марта этого года".

Александр Петришин до назначения в КСУ занимал пост президента Национальной академии правовых наук Украины и заведующего кафедрой теории государства и права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Оксана Грищук до последнего времени была профессором Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Вакантные места в Конституционном суде возникли после того, как Зеленский своим указом 29 декабря 2020 года отстранил главу КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца. Произошло это после того, как Офис генпрокурора сообщил, что Тупицкий стал подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель). 26 февраля президент продлил указ об отстранении еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин обжаловали указ в Верховном Суде. 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

19 октября КСУ решил открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого.

СПРАВКА. По закону о КСУ, судью этого суда можно уволить 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ. Основаниями для увольнения являются: – неспособность судьи выполнять обязанности по состоянию здоровья; – нарушение судьей требований о несовмещении должности КСУ с другими видами деятельности; – совершение судьей существенного дисциплинарного поступка; – грубое или систематическое пренебрежение судьей своими обязанностями, которе несовместимо со статусом судьи КСУ или выявило его несоответствие занимаемой должности; – отставка судьи по собственному желанию. Также полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление.

8 октября 2021 года Верховный суд попросил КСУ проверить судебную реформу Зеленского на конституционность.

8 ноября сообщалось, что отстраненному председателю КСУ Тупицкому и главному бухгалтеру КСУ грозит до шести лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов.

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Сергей Бережной

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