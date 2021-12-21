Агент ФСБ РФ получила срок: готовила теракты в Украине и прятала взрывчатку в муке – фото

В Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Участница агентурной сети ФСБ РФ имеет отношение к подготовке терактов в Украине, она собирала информацию для боевиков и хранила взрывчатку в муке. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Донецкой областной прокуратуры.

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По данным правоохранителей, в октябре 2021-го 23-летняя жительница оккупированного Донецка получила задание от оккупантов сделать в Краматорске фото и видео административных зданий, служебного транспорта СБУ и пограничников. Эти материалы она отправила боевику через мессенджер.

Потом она приехала в Доброполье, где нашла тайник боевиков со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Она спрятала взрывчатку в пакеты с мукой и хранила в съемной квартире. По замыслу боевиков, она должна была устроить теракт на подконтрольной Украине территории, но правоохранители предотвратили преступление и задержали пособницу оккупантов.

По данным СБУ, агент ФСБ РФ также собирала разведданные о подразделениях ВСУ. Эту информацию главари боевиков планировали использовать для обстрела позиций украинских военных.

Суд признал задержанную виновной по статьям об участии в террористической организации, а также о ношении и хранении взрывного устройства.

6 декабря СБУ сообщала, что контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды "Сомали".

Сегодня военная контрразведка сообщила, что заблокировала передачу секретных данных об украинской противовоздушной обороне спецслужбам России.

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Оксана Житнюк

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