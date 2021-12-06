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СБУ просит людей дать показания против палача из донецкой "Изоляции"

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 12:59
СБУ просит людей дать показания против палача из донецкой
Денис "Палыч" Куликовский (скриншот видео Новости Донбасса)

СБУ продолжает собирать улики против палача из донецкой тюрьмы "Изоляция" на службе у террористической организации ДНР, и просит дать показания о нем свидетелей и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным спецслужбы, под руководством Дениса Куликовского по кличке "Палыч" в помещениях "Изоляции" удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

По данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.

Куликовскому сообщили о подозрении в совершении преступлений по пяти различным статьям. Его обвиняют в убийствах, торговле людьми и создании террористической организации – за такое грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

СБУ просит людей, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадали или были свидетелями, обратиться к правоохранителям по телефонам:

  • (044) 255-50-69,
  • (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном в столице подозреваемом, Станислав Асеев написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря".

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Яна Катасонова
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