СБУ просит людей дать показания против палача из донецкой "Изоляции"

СБУ продолжает собирать улики против палача из донецкой тюрьмы "Изоляция" на службе у террористической организации ДНР, и просит дать показания о нем свидетелей и пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным спецслужбы, под руководством Дениса Куликовского по кличке "Палыч" в помещениях "Изоляции" удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

По данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.

Куликовскому сообщили о подозрении в совершении преступлений по пяти различным статьям. Его обвиняют в убийствах, торговле людьми и создании террористической организации – за такое грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

СБУ просит людей, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадали или были свидетелями, обратиться к правоохранителям по телефонам:

(044) 255-50-69,

(093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном в столице подозреваемом, Станислав Асеев написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря".

В июле 2021 год Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей "Изоляции".

9 ноября Куликовского задержали в Киеве. Первым об этом сообщил Асеев. 10 ноября приморский районный суд Мариуполя отправил Куликовского под арест.

12 ноября СБУ опубликовала фрагменты показаний бывшего боевика террористической организации ДНР, который с 2014 года возглавлял донецкую пыточную "Изоляция".

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Яна Катасонова

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