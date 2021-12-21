СБУ: Контрразведка заблокировала передачу данных о ПВО Украины российским спецслужбам
Военная контрразведка заблокировала передачу секретных данных об украинской противовоздушной обороне спецслужбам России. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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По данным следствия, в Днепропетровской области бывший чиновник одного из подразделений Воздушных Сил ВСУ тайно собирал на бывшем рабочем месте секретные данные об организации системы управления ПВО Украины.
В спецслужбе утверждают, что секретные данные он копировал с помощью вмешательства в автоматизированные информсистемы подразделения, хранил их дома и собирался передать российским спецслужбам, для чего планировал выехать в РФ якобы для посещения родственников.
Во время обысков по месту жительства у экс-служащего ВСУ обнаружили флешки с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами его деятельности, пишут в СБУ.
Открыто уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и о несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы. Решаются вопросы о подозрении и мере пресечения.
- 6 декабря СБУ сообщала, что контрразведка взяла на Донбассе штурмовика из банды "Сомали".
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