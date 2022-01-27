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Сбежал от пыток российских кураторов: СБУ задержала боевика на Донбассе – видео

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27.01.2022, 17:10
Сбежал от пыток российских кураторов: СБУ задержала боевика на Донбассе – видео - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

На линии разграничения на Донбассе украинскими контрразведчиками задержан боевик из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и кураторов над подчиненными", – сказано в сообщении.

Уточняется, что у "разведчика вражеской группировки" при задержании обнаружили разобранный автомат Калашникова.

По данным следствия, задержанный проживал ранее в Донецкой области, в 2019 году добровольно присоединился к боевикам террористической организации. Он служил разведчиком в одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Боевика обвиняют в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. По первой статье обвинения ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, по второй – от 5 до 10 лет.

  • 21 декабря 2021-го сообщалось, что в Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Осужденная состояла в агентурной сети ФСБ РФ и была причастна к подготовке терактов в Украине.
  • 11 января 2022 года суд Черновцов заочно дал 10 лет тюрьмы экс-сотруднику СБУ, который перешел на сторону пророссийских боевиков на Донбассе и преследовал гражданских.

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Яна Катасонова
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