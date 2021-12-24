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"Были пушечным мясом". Задержанный боевик пожаловался на командиров РФ на Донбассе: видео видео

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24.12.2021, 18:57
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)
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В Мариуполе разоблачили и объявили о подозрении бывшему боевику, который обстреливал украинских военнослужащих и мирных жителей в Авдеевке. Сам он сказал, что оказался на подконтрольной Украине территории, так как решил сбежать из гибридной армии РФ, где боевиков "использовали как пушечное мясо". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители сообщают, что ранее судимый мужчина в 2015 году приехал в оккупированный Донецк из Мариуполя на заработки. Боевики террористической организации ДНР завербовали его в реабилитационном центре, где он оказался из-за алкоголизма. Несмотря на судимость и алкозависимость, из спецучреждения пациент попал на контрактную "службу" в мотострелковую роту оккупантов (бригада Восток). Ему выдали оружие и отправили на передовую.

В полиции сообщают о доказательствах, что командиром 43-летнего фигуранта был гражданин России. Сам подозреваемый был пулеметчиком, корректировал артобстрелы и вел прицельный огонь по позициям ВСУ, а также обстреливал населенные пункты из пулемета и автомата. По словам боевика, по приказу российских военных регулярно проводилась "прострелка" лесопосадки на окраине города, что приводило к гибели и ранениям жителей частного сектора.

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За год "службы" боевик "заработал" около 45 000 рублей и ранения, поэтому в  2016 году сбежал. Он пожаловался на плохое отношение со стороны российского "руководства" и плохие условия на "службе", хотя с едой, по его словам, проблем не было: "Еда доставлялась из России".

"Сам командир этот российский нам объяснил: вас используют как пушечное мясо. Да, именно украинцев из Донецкой области", – сказал подозреваемый.

Несколько лет после дезертирства он перебивался случайными заработками и опять лечился от алкоголизма. В итоге он вернулся в Мариуполь, где ему объявили о подозрении по статье о терроризме. Бывшему боевику грозит до восьми лет тюрьмы.

  • 30 ноября сообщалось, что суд приговорил к шести годам тюрьмы боевика террористической организации ДНР, который в 2014 году "добивал" раненых украинских военных.
  • 2 декабря Офис генпрокурора сообщал, что пособник оккупантов получил почти 12 лет тюрьмы за передачу боевикам информации о военнослужащих ВСУ на Донбассе и подготовку диверсии.
  • 15 декабря суд приговорил пособника оккупантов к лишению свободы сроком на 11 лет за участие в террористической группе Игоря Безлера (позывной "Бес").

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Оксана Житнюк
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ВСУ война Донбасс авдеевка боевик оккупант
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