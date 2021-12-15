Война на Донбассе. Пособник российского террориста Безлера "Ежик" получил 11 лет тюрьмы

Гражданин Украины Виктор Михед отправлен судом за решетку на 11 лет за участие в террористической группе Игоря Безлера (позывной "Бес"). Об этом сообщает Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Приговор Михеду вынес Славянский горрайонный суд под председательством судьи Натальи Дюминой.

Михед обвинялся в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации, пособничество преступлению, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением).

Пособник террористов был задержан СБУ в конце мая 2020 года в Мариуполе.

По данным следствия, в 2014 году он добровольно присоединился к террористам группы Безлера, в которой отвечал за антиукраинскую пропаганду, присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, а выбитые "показания" размещал на сайтах боевиков и в соцсетях.

"Кроме того, используя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять разные хозяйственные работы", – заявили тогда в СБУ.

В 2015 году из-за конфликта террористических групп задержанный "испугался за свою жизнь и сбежал на мирную территорию Украины".

На суде обвиняемого опознал Василий Будик, который был в плену у Безлера, сообщало Радіо Свобода в декабре 2020 года. По словам свидетеля, у Михеда был позывной "Ежик", он занимался видеосъемкой допросов заложников, сам их допрашивал и конвоировал.

Михед на суде свою вину отрицал, заявлял о нарушении его прав судом (не дали времени для подготовки к дебатам, не предоставили переводчика с украинского).

Полный текст приговора еще не опубликован.

19 ноября 2021 года СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании боевика, который возглавлял отряд террористов в боях против ВСУ и при штурме Луганского аэропорта.

30 ноября сообщалось, что суд приговорил к шести годам тюрьмы боевика террористической организации ДНР, который в 2014 году "добивал" раненых украинских военных.

2 декабря Офис генпрокурора сообщал, что пособник оккупантов получил почти 12 лет тюрьмы за передачу боевикам информации о военнослужащих ВСУ на Донбассе и подготовку диверсии.

Читайте также: "Война не только на Донбассе". 7000 членов спецслужб работают против Украины из РФ – СБУ

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.