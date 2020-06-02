В Мариуполе СБУ нашла боевика из "группы Безлера": участвовал в пытках пленных

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

В Мариуполе контрразведка Службы безопасности Украины выявила экс-боевика из террористической группы российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера (Бес). По данным СБУ, подозреваемый принимал участие в пытках пленных украинских военных и граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористам Безлера, где отвечал за антиукраинскую пропаганду. По заданиям "Беса", заявляют в СБУ, боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, а выбитые "показания" он размещал на сайтах боевиков и в соцсетях. Эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

"Кроме того, используя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять разные хозяйственные работы", - заявили в СБУ.

В 2015 году между группировками террористов начался конфликт за раздел сфер влияния, подозреваемый "испугался за свою жизнь и сбежал на мирную территорию Украины", говорят в СБУ. Недавно его обнаружили в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке опознали в нем подчиненного Безлера. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В июне 2019 года в олонтерская исследовательская группа Bellingcat опубликовала список тех, кто, по их информации, причастен к сбитию MH17. В их числе есть Игорь Безлер.

сотрудником подозревается в военных преступлениях. Главного управления Генерального штаба (Ранее - ГРУ) и Безлер является