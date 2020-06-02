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В Мариуполе СБУ нашла боевика из "группы Безлера": участвовал в пытках пленных

В Мариуполе СБУ нашла боевика из "группы Безлера": участвовал в пытках пленных - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
02.06.2020, 13:01

Задержанному боевику грозит до 15 лет тюрьмы

В Мариуполе контрразведка Службы безопасности Украины выявила экс-боевика из террористической группы российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера (Бес). По данным СБУ, подозреваемый принимал участие в пытках пленных украинских военных и граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористам Безлера, где отвечал за антиукраинскую пропаганду. По заданиям "Беса", заявляют в СБУ, боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, а выбитые "показания" он размещал на сайтах боевиков и в соцсетях. Эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов. 

"Кроме того, используя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять разные хозяйственные работы", - заявили в СБУ. 

В 2015 году между группировками террористов начался конфликт за раздел сфер влияния, подозреваемый "испугался за свою жизнь и сбежал на мирную территорию Украины", говорят в СБУ. Недавно его обнаружили в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке опознали в нем подчиненного Безлера. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

  • В июне 2019 года волонтерская исследовательская группа Bellingcat опубликовала список тех, кто, по их информации, причастен к сбитию MH17. В их числе есть Игорь Безлер. 
  • Безлер является сотрудником Главного управления Генерального штаба (Ранее - ГРУ) и подозревается в военных преступлениях.
Владислав Сердюк
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