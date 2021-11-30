"Война не только на Донбассе". 7000 членов спецслужб работают против Украины из РФ – СБУ

Около 7000 сотрудников российских спецслужб работают против Украины с территории РФ с целью дестабилизировать здесь ситуацию. Об этом в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV заявил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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"Война идет не только на Донбассе... Оценочно, сегодня с территории РФ по Украине работают около 7000 сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и расшатывает", – подчеркнул он.

Эту тему Витюк затронул, отвечая на вопрос ведущего о якобы попытке России с помощью местных сил устроить госпереворот в Украине. "Это лишь один из примеров попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране", – заявил он.

Сотрудник СБУ уточнил, что только их кибердепартамент с начала года открыл около 45 подобных уголовных производств (по ст. 109 – "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"). По ним есть 34 подозрения и около 30 приговоров суда.

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По словам Витюка, только в этом году они заблокировали 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов и прекратили деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 000 аккаунтов. Как объяснил Витюк, боты создавали впечатление, что это якобы 150 000 живых людей, которые что-то комментируют, репостят, пишут, дают оценку разным событиям.

Также за девять месяцев 2021 года было выявлено около 50 агентов спецслужб РФ в Украине.

Руководитель ДКБ СБУ подытожил, что внутренние распри в Украине "не идут на пользу нашему государству и только усиливают внешнюю угрозу".

В апреле 2021 года СБУ пресекла масштабную хакерскую атаку России на госорганы Украины.

В июле хакеры из России провели крупнейшую атаку на предприятия по всему миру.

В октябре российские хакеры атаковали сети правительств США и ЕС.

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Евгений Пилипенко

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