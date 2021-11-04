Армагеддон отменяется. Киберспецы СБУ раскрыли хакеров ФСБ РФ – те атаковали из Крыма

Специалисты СБУ по кибербезопасности идентифицировали хакеров российской группировки Armageddon/Gamaredon, которые под руководством 18-го Центра ФСБ РФ (Москва) осуществили с 2014 года более 5000 атак против Украины. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, злоумышленниками оказались офицеры ФСБ во временно оккупированном Крыму, а также предатели, которые перешли на полуострове на сторону врага.

Их установили поименно, перехватили телефонные разговоры, а также получили доказательства их причастности к кибератакам, пишут СБУ.

"И это при том, что они использовали вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и прикрытия", – уточнили в Службе.

"Кремлевские" хакеры, по данным спецслужб Украины, пытались заразить вредоносными программами более 1500 правительственных компьютерных систем.

Основными их целями, пишет СБУ, были:

→ контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

→ похищение и сбор разведданных, включая секретную информацию (сектор безопасности и обороны, госучреждения);

→ проведение акций информационно-психологического воздействия/пропаганда;

→ блокировка информационных систем.

Пятерым участникам группировки, которая "прицельно работала против Украины", объявлено о подозрении по ст. 111 (госизмена) УК.

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Идут следственные действия и экспертные исследования для привлечения агентов ФСБ к ответственности за шпионаж, незаконное вмешательство в работу ЭВМ, а также за создание вредоносного софта и средств.

Полный отчет об этих хакерах противника.

В апреле 2021 года СБУ пресекла масштабную хакерскую атаку России на госорганы Украины.

В июле хакеры из России провели крупнейшую атаку на предприятия по всему миру и хотят $70 млн.

В октябре российские хакеры атаковали сети правительств США и ЕС.

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Евгений Пилипенко

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