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Байден: Если мы придем к настоящей войне с крупной державой, то это будет из-за кибератаки

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 07:29
Байден: Если мы придем к настоящей войне с крупной державой, то это будет из-за кибератаки - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Если США придут к настоящей войне с крупной державой, то это случится из-за кибератак. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая в Офисе директора американской нацразведки, передает пресс-служба Белого дома.

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Он отметил, что все видели как киберугрозы, включая атаки программ-вымогателей, все чаще могут нанести ущерб реальному миру и нарушить его работу.

"Я не могу этого гарантировать, вы проинформированы так же, как и я. Но я думаю, что более вероятно, если мы придем к настоящей войне со стрельбой с крупной державой, то это будет в результате кибервзлома с серьезными последствиями", – сказал Байден разведсообществу США.

По его словам, этот риск растет в геометрической прогрессии.

В то же время Байден говорил, что США должны сотрудничать по общим вопросам (например, над изменениями климата) с Россией и Китаем – "своими нынешними конкурентами и, возможно, смертельными конкурентами в будущем".

Читайте также: "Напали на одного – значит на всех". НАТО может применить статью 5 при кибератаках – США

Марк Сировой
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война разведка хакеры кибератаки джо байден
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